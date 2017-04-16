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Россия и Сирия снимут первый совместный фильм «Пальмира»

Главная Культура
Москва
08:00 16 Апреля 2017
общество, происшествия, курьезы, культура, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Россия и Сирия совместно снимут фильм «Пальмира» о выходце из Дагестана, который отправился в ближневосточную страну, чтобы спасти свою семью. Соглашение о производстве картины подпишут в Министерстве культуры России компании «Пролайн-медиа» и Shanghaf в понедельник, 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Как подчеркивается в сообщении, «Пальмира» станет первой картиной совместного производства двух стран.

Главным героем фильма станет врач из Дагестана, «жизнь которого рушится, когда его жена с малолетними дочерьми втайне бежит в Сирию». «Не думая о последствиях, он бросается их спасать», — сообщили в министерстве.

На церемонии подписания соглашения о производстве фильма будут присутствовать министр культуры Владимир Мединский, посол Сирии в России Рияд Хадда, режиссер Иван Болотников, а также сирийская актриса Сулаф Фавакерджи. Болотников также напишет сценарий картины.

Продюсер Андрей Сигле рассказал в августе 2016 года «МК» о планах снять фильм. Тогда Сигле объявил, что режиссером может стать Иван Болотников, поставивший фильмы «Хармс», «Иоанн Креститель», «На линии игры», «Мелодия для Германа» и «Чудо Даниила Хармса». Продюсером «Хармса» также выступил Сигле.

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