В Царском Селе скульптуры будут открыты позже обычного

Скульптуры в Царском Селе откроют позже обычного, традиционную подготовку к летнему периоду из-за апрельских снегопадов и низких температур пришлось частично сдвинуть.

По данным пресс-службы, с понедельника, 17 апреля, специалисты планировали овобождать скульптуры в Екатерининском парке от деревянных футляров. Однако из-за аномальной погоды от этих планов временно пришлось отказаться.

«Чтобы низкая температура и снег не повредили шедевры венецианской декоративной скульптуры, эти работы перенесли минимум на неделю. От «теплой одежды» нужно освободить более 40 скульптур. Первыми, как обычно, раскроют статуи перед фасадом Екатерининского дворца со стороны плаца и на аллее, ведущей к павильону «Эрмитаж» в Екатерининском парке», — сказано в сообщении.

В музее заявили, что от неожиданно холодной погоды страдают и птицы, вернувшиеся с зимовки в Царское Село, так как к апрелю кормушки из Екатерининского парка уже убрали. Сотрудники паркового отдела насыпают корм прямо у края дорожек — в местах наибольшего скопления птиц, сообщает агентство «Интерфакс».

До потепления кормушки из Александровского парка, их около 30, пока не будут убирать, так как птицы еще нуждаются в поддержке кормом.

Посетители парков могут подкармливать птиц нежареными семенами подсолнечника, арбуза или дыни, а также пшеном.