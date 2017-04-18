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Режиссер Алексей Учитель считает претензии Поклонской к «Матильде» «бесполезной дискуссией»

Главная Культура
Москва
11:48 18 Апреля 2017
учитель, режиссер, фильм, поклонская, выход
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российский режиссер Алексей Учитель считает претензии депутата Натальи Поклонской к фильму «Матильда» «бесполезной дискуссией». Информацию об этом, ссылаясь на пресс-службу кинодеятеля, сообщает агентство ТАСС.

«Госпожа Поклонская пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию», – сказал Учитель.

Он также отмечает, что обсуждение «Матильды» возможно только тогда, когда он выйдет и его все посмотрят.

Премьера картины «Матильды» Алексея Учителя намечена на 6 октября этого года в Мариинском театре.

Некоторое время назад стало известно, что Наталья Поклонская получила результаты экспертизы, свидетельствующие о «пейоративности» (уничижительности) сюжета фильма, она порекомендовала не выпускать его в прокат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заключение экспертов. Тем не менее, он подчеркнул, что «странно» оценивать ленту, еще не готовую к показу. 

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