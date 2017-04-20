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В Москве названы лауреаты театральной премии «Золотая маска»

Главная Культура
Москва
06:10 20 Апреля 2017
премия, театр, победители, актеры, режиссеры, спектакли
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Лауреатами 23-й Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» стали Андрей Могучий, Данила Козловский, Теодор Курентзис. Церемония присуждения «Золотой маски» прошла в среду, 19 апреля, в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщает агентство «Интерфакс».

«За 23 года это была самая большая «Маска» — больше чем за три месяца у нас было более 220 показов спектаклей, включая все проекты, конкурсную и внеконкурсную программу. Главное назначение «Маски» — актуализация театрального пространства всей России», — сказала директор фестиваля Мария Ревякина.

Мария Ревякина отметила и Георгия Тараторкина, его не стало в феврале этого года, Тараторкин более 20 лет возглавлял «Золотую маску». «Что значит преданность своему делу, что значит понимать и принимать людей театра, прощать и любить их, Георгий Георгиевич знал точно. Он с равным интересом смотрел и столичные спектакли, и постановки из регионов. Была такая премия — «За честь и достоинство». И поистине, Георгий Георгиевич был человеком чести и достоинства, внутреннего аристократизма», — сказала Ревякина.

Председатель жюри «Драматический театр и театр кукол», худрук Российского академического Молодежного театра Алексей Бородин отметил в беседе с корреспондентом агентства, что в представленных в этом сезоне работах отмечается тенденция поисков. «Это поиски в разных направлениях. И мне кажется, это хорошо», — сказал он.


 

«Золотую маску» в номинации «Лучший спектакль в драме. Большая форма» получил «Русский роман» театра имени Маяковского, лучшим драматическим режиссером стал Андрей Могучий («Гроза» Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова).

За лучшую мужскую роль в драме главную премию получил Данила Козловский («Гамлет» Малого драматического театра — театра Европы), приз за лучшую женскую роль — актриса Евгения Симонова (Софья Толстая в «Русском романе» московского театра имени Маяковского).

Лучшей оперной постановкой названа «Роделинда» Большого театра, Теодор Курентзис стал лучшим дирижером в опере («Травиата» пермского театра и балета имени Чайковского).

Лучшим балетным спектаклем жюри назвали «Ромео и Джульетта» Театра оперы и балета Екатеринбурга, лучшим дирижером стал Павел Клиничев.

Лучшим в номинации «Оперетта/Мюзикл» стал спектакль «Биндюжник и король» Красноярского театра юного зрителя.

Лауреатом премии Союза театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие театрального искусства стали Айгум Айгумов, Ирина Богачева, Андрей Борисов, Резо Габриадзе, Георгий Котов, который скончался в марте этого года, Николай Мартон, Олег Табаков, Владимир Этуш.

«Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства.

На соискание 23-й премии было принято более 900 заявок — в отборе принимали участие 130 городов, 614 драматических спектаклей и 325 постановок музыкальных спектаклей.

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