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На развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке выделят 3,5 млрд рублей

Главная Культура
Москва
06:13 21 Апреля 2017
дальний, восток, культура, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На развитие культуры и туризма в Дальневосточном федеральном округе в 2017-2019 годах выделяют 3,5 млрд рублей, в том числе 942 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу минвостокразвития.

Сумма предусмотрена в «дальневосточном разделе» госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годах. Из федерального бюджета будет направлено 942 млн рублей, 322 млн рублей предусмотрены в бюджетах дальневосточных регионов, еще 2,3 млрд рублей — это средства из внебюджетных источников, сказано в сообщении ведомства.

Поддержку федерального центра получат проекты по созданию инновационного культурного центра во Владивостоке, а также реконструкция драматического театра в Комсомольске-на-Амуре. Согласно программе, планируется создать 3 туристско-рекреационных кластера: «Северная мозаика» в республике Саха, «Остров Большой Уссурийский Шантары» в Хабаровском крае и «Амур» в Амурской области. В перспективе планируется создать еще два кластера — «Орто Дойду» в Якутии и «Комсомольский» в Хабаровском крае.

«Дальневосточный» раздел программы также предусматривает поддержку региональных и муниципальных учреждений, которым необходимо дополнительное финансирование.

В Петропавловске-Камчатском будет построен Камчатский театр кукол, в Якутии появятся национальная библиотека и театр юного зрителя, во Владивостоке реконструируют Приморский академический краевой драматический театр имени Горького, сообщает «Интерфакс».

В Магадане появится центр этнической культуры народов Северо-Востока «Нелтэн Хэдукен», в Хабаровском крае создадут здание для художественной галереи «Музей современного искусства».

В Амурской области планируется реконструкция областного Дома народного творчества и Амурской областной филармонии в Благовещенске, Дворца культуры железнодорожников в городе Свободный, а также строительство Дома культуры в селе Новотроицкое, уточняет «Интерфакс».

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