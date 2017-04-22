22 апреля
Россия
56.23
 
€ 60.32
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Директор петербургского Исаакиевского собора покинет свой пост

Главная Культура
Москва
07:51 22 Апреля 2017
культура, санкт-петербург, рпц, увольнение, директор, музей
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Директор петербургского Исаакиевского собора Николай Буров покинет свой пост по состоянию здоровья. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

По данным источника, 64-летний Буров посетил профильный комитет администрации Санкт-Петербурга и уведомил чиновников о своем уходе. Срок действия контракта заканчивается 6 июня, однако директор намерен уйти 1 июня. «Фонтанка» отмечает, что Буров вышел из здания комитета по культуре расстроенным.

Народный артист России Николай Буров возглавлял музей с 2008 года. До этого он три года был главой комитета по культуре администрации Санкт-Петербурга. Широкому зрителю Буров известен по работе в петербургском театре драмы им. Пушкина, где он играл 30 лет.

В последние месяцы своей работы директор музея занимался вопросами, связанными с передачей собора в пользование Русской православной церкви. По некоторым данным, сам Буров выступал против этого.

О передаче собора в ведение РПЦ стало известно 10 января. При этом уточнялось, что Исаакий продолжит свою работу как музей. История вызвала широкий общественный резонанс.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Культура

Новости Москвы: На развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке выделят 3,5 млрд рублей

На развитие культуры и туризма на Дальнем Востоке выделят 3,5 млрд рублей

21.04.2017
Россия

Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития

Новости Москвы: В Москве названы лауреаты театральной премии «Золотая маска»

В Москве названы лауреаты театральной премии «Золотая маска»

20.04.2017
Россия

В этом году организаторы премии сообщают о самом большом количестве участников

Новости Москвы: Режиссер Алексей Учитель считает претензии Поклонской к «Матильде» «бесполезной дискуссией»

Режиссер Алексей Учитель считает претензии Поклонской к «Матильде» «бесполезной дискуссией»

18.04.2017
Россия

Фильм «Матильда» еще не вышел на экраны

Новости Москвы: В Царском Селе скульптуры будут открыты позже обычного

В Царском Селе скульптуры будут открыты позже обычного

18.04.2017
Россия

Из-за холодной погоды специалисты вносят в работу музея свои коррективы

Новости Москвы: Россия и Сирия снимут первый совместный фильм «Пальмира»

Россия и Сирия снимут первый совместный фильм «Пальмира»

16.04.2017
Россия

«Пальмира» станет первой картиной совместного производства двух стран

Новости Москвы: Корону «Мисс Россия — 2017» завоевала представительница Свердловской области

Корону «Мисс Россия — 2017» завоевала представительница Свердловской области

16.04.2017
Россия

Победительнице была вручена корона из белого золота

Вышел первый тизер «Последнего джедая» — восьмого эпизода «Звездных войн»

15.04.2017
Россия

Премьера фильма запланирована на 15 декабря 2017 года

Новости Москвы: НТВ решил сократить агрессивный и провокационный контент

НТВ решил сократить агрессивный и провокационный контент

14.04.2017
Россия

Изменения начнутся с закрытия программы «Говорим и показываем»

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.