Директор петербургского Исаакиевского собора покинет свой пост

Директор петербургского Исаакиевского собора Николай Буров покинет свой пост по состоянию здоровья. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

По данным источника, 64-летний Буров посетил профильный комитет администрации Санкт-Петербурга и уведомил чиновников о своем уходе. Срок действия контракта заканчивается 6 июня, однако директор намерен уйти 1 июня. «Фонтанка» отмечает, что Буров вышел из здания комитета по культуре расстроенным.

Народный артист России Николай Буров возглавлял музей с 2008 года. До этого он три года был главой комитета по культуре администрации Санкт-Петербурга. Широкому зрителю Буров известен по работе в петербургском театре драмы им. Пушкина, где он играл 30 лет.

В последние месяцы своей работы директор музея занимался вопросами, связанными с передачей собора в пользование Русской православной церкви. По некоторым данным, сам Буров выступал против этого.

О передаче собора в ведение РПЦ стало известно 10 января. При этом уточнялось, что Исаакий продолжит свою работу как музей. История вызвала широкий общественный резонанс.