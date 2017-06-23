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13-летний виолончелист из Японии победил на юношеском конкурсе имени Чайковского

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Москва
09:11 23 Июня 2017
конкурс, музыка, победители, казахстан, чайковский
Автор: Sibnovosti.ru
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В финал вышли шесть музыкантов, а первые три места заняли виолончелисты из Восточной Азии.

Как сообщает «Радио Сибирь», в решающем третьем туре музыканты вышли на сцену с Евразийским симфоническим оркестром Казахского национального университета искусств. Концерт проходил в Органном зале вуза. По словам участников судейской коллегии, юным музыкантам необходимо было не только показать профессиональное мастерство своей игры, но и увлечь слушателей.

В итоге третье место заняла Июн Кан из Южной Кореи, второе место завоевала китаянка Намиса Сун. Лучшим музыкантом был признан 13-летний Йо Китамура из Японии.

Сегодня стартуют финальные прослушивания третьего тура в группе «скрипка», а также итоговые выступления в секции «фортепиано». В финал вышли российские пианисты Мария Андреева, Илья Папоян и Анастасия Махамендрикова, а также скрипач Алексей Стычкин. Победители в этих двух номинациях будут известны 24 июня. Торжественная церемония награждения лауреатов юношеского конкурса имени Чайковского пройдет в воскресенье.

Фото предоставлены ТК «Продвижение»

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