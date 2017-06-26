Сталин опередил Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся личностей

Россияне, опрошенные «Левада-центром», продолжают считать Иосифа Сталина самым выдающим человеком всех времен и народов, передает «Интерфакс».

Первая пятерка по результатам социологического исследования выглядит так: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%). Во время аналогичного опроса в 2012 году состав лидеров был таким же, но их имена располагались в другом порядке: Иосиф Сталин (42%) Владимир Ленин и Петр I (по 37%), Александр Пушкин (29%), Владимир Путин (22%).

В этом году в первую десятку также вошли: Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%). Во второй десятке: Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил Горбачев (6%).

Опрос был проведен с 7 по 10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России

​Ранее Левада-центр провел другой опрос, согласно которому количество респондентов, связывающих высокие потери Советского Союза в войне с Германией с тем, что «сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами», снизилось с 18% в мае 2011 года до 12% в мае нынешнего года. В 1997 году такой ответ дали 34% россиян.