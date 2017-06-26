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На юношеском конкурсе имени Чайковского выбрали победителей

Главная Культура
Москва
10:28 26 Июня 2017
общество, музыка, культура, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера в Астане в центральном концертном зале «Казахстан» прошла церемония награждения победителей Х Международного юношеского конкурса имени Чайковского. В этом традиционном ежегодном состязании на этот раз приняло участие 120 музыкантов.

Как сообщило «Радио Сибирь», в финал вышли 20 юных исполнителей из девяти государств от Германии и Словении до Китая и США. В решающем третьем туре они выступали с Евразийским симфоническим оркестром Казахского национального университета. Регламент предполагал, что во все трех секциях – у скрипачей, виолончелистов и пианистов – в финал выйдут по шесть музыкантов. Однако конкуренция оказалась настолько высокой, что в секциях «скрипка» и «фортепиано» ряд исполнителей набрали одинаковое количество баллов и в финал были допущены по семь человек.

В итоге среди виолончелистов победил Йо Китамура из Японии, опередивший китаянку Намису Сунь (второе место) и Июн Кан из Южной Кореи (третье). У скрипачей победителей оказалось сразу двое: Юджин Каваи из Японии и кореянка Нейкунг Канг. Любопытно, что членам жюри пришлось разделить здесь и второе место (между Анне Мария Уэрмайер из Германии и Акбике Алги из Казахстана), и третье (между Чженьи Цзян из Китая, россиянином Алексеем Стычкиным и Рахилью Мусаходжаевой из Казахстана).

На юношеском конкурсе имени Чайковского выбрали победителей
На юношеском конкурсе имени Чайковского выбрали победителей
На юношеском конкурсе имени Чайковского выбрали победителей

В номинации «фортепиано» лучшим был признан Кайл Ху из США. Третью ступень пьедестала поделили российские исполнительницы Мария Андреева и Анастасия Махомендрикова. На втором месте также оказались два музыканта: Хэчао Ян из Китая и Илья Папоян из России. 

За первые три места лауреаты конкурса получили медали, а также денежные премии в размере до $5 тыс. 

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