26 августа
Россия
59.15
 
€ 69.7
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Снимать кино о Цое будут без режиссера Кирилла Серебренникова

Главная Культура
Москва
09:16 26 Августа 2017
санкт-петербург, режиссер, съемки, фильм, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Работу над фильмом «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом, будут продолжать. Выход «Лета» намечен на осень 2018 года. Сейчас съемки идут в центре Петербурга, они начались ночью в субботу, 26 августа, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Для работы над фильмом был перекрыт перекресток 8-й Советской и Новгородской улиц. Туда же подъехало несколько трейлеров со съемочной группой, автобус с массовкой. В процессе были заняты автомобили советской эпохи. Сообщается, что представители съемочной бригады не стали общаться с журналистами и не уточнили, кто руководит съемочным процессом в отсутствие Серебренникова. Журналистам запрещено вести фото- или видеосъемку площадки.

Сообщалось, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщил о перекрытии движения транспортных средств на пересечении 8-й Советской улицы, Новгородской улицы и Старорусской улицы в связи со съемками художественного фильма «Лето», уточняет «Интерфакс».

В официальном заявлении продюсера фильма Ильи Стюарта, оригинал заявления находится в распоряжении «Интерфакса», сказано, что работа над картиной будет заморожена.

«Съемочный процесс фильма «Лето» будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам», — сказано в официальном заявлении продюсера.

Съемочная группа картины решила, что закончить фильм без Серебренникова невозможно. «Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — уточняется в сообщении.

Как рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, заявка на ограничение движение подавалась месяц назад, и мероприятия со стороны комитета будут выполнены.

Съемки фильма «Лето» начались в конце июля. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом «Оптимисты». Согласно сценарию, картина затрагивает период конца 70 — начала 80 годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом.

Некоторое время назад в пресс-службе проекта уточнили, что по замыслу создателей сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

В «Лете» будут использованы песни Виктора Цоя, музыка западных рок-музыкантов, повлиявшая на формирование русского рока. «Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, «квартирников» и всей эпохи рождения русского рока», — рассказали в пресс-службе.

Кирилл Серебренников задержан в ночь на 22 августа в Петербурге, его подозревают в организации хищения не менее 68 млн рублей. Режиссер был доставлен в СКР в Москву, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Свою вину режиссер не признал, он назвал обвинение абсурдным. Сейчас Кирилл Серебренников находится под домашним арестом до 19 октября.

© Фото : Казахфильм, 1988

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Культура

Новости Москвы: В США на Аллее славы Голливуда появилась звезда Шарля Азнавура

В США на Аллее славы Голливуда появилась звезда Шарля Азнавура

25.08.2017
Россия

93-летний Шарль Азнавур подчеркнул, что является французом и армянином

Новости Москвы: Директор Большого театра будет просить о встрече с Серебренниковым для обсуждения балета «Нуреев»

Директор Большого театра будет просить о встрече с Серебренниковым для обсуждения балета «Нуреев»

24.08.2017
Россия

Владимир Урин планирует обратиться с ходатайством о личной встрече с режиссером

Новости Москвы: Впервые «Красное колесо» Александра Солженицына издадут на английском языке

Впервые «Красное колесо» Александра Солженицына издадут на английском языке

22.08.2017
Россия

Об этом сообщает британское издание The Guardian

Новости Москвы: Сын Виктора Цоя анонсировал выпуск сольного альбома

Сын Виктора Цоя анонсировал выпуск сольного альбома

05.08.2017
Россия

Александр Цой уже презентовал трек под названием «Шепот»

Новости Москвы: Клип на песню Despacito побил рекорд просмотров на YouTube

Клип на песню Despacito побил рекорд просмотров на YouTube

05.08.2017
Россия

Видеоролик набрал более 3 млрд просмотров

Новости Москвы: «Евровидение» изменило регламент

«Евровидение» изменило регламент

02.08.2017
Россия

Решение было принято в связи с инцидентом вокруг российской конкурсантки

Новости Москвы: Создатели «Игры престолов» готовят сериал о гражданской войне в США

Создатели «Игры престолов» готовят сериал о гражданской войне в США

01.08.2017
Россия

Героями станут борцы за свободу, охотники на рабов и политики

Новости Москвы: Среди россиян самым известным живописцем назван Иван Шишкин

Среди россиян самым известным живописцем назван Иван Шишкин

28.07.2017
Россия

За ним следуют Репин и Айвазовский

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.