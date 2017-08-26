Снимать кино о Цое будут без режиссера Кирилла Серебренникова

Работу над фильмом «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом, будут продолжать. Выход «Лета» намечен на осень 2018 года. Сейчас съемки идут в центре Петербурга, они начались ночью в субботу, 26 августа, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Для работы над фильмом был перекрыт перекресток 8-й Советской и Новгородской улиц. Туда же подъехало несколько трейлеров со съемочной группой, автобус с массовкой. В процессе были заняты автомобили советской эпохи. Сообщается, что представители съемочной бригады не стали общаться с журналистами и не уточнили, кто руководит съемочным процессом в отсутствие Серебренникова. Журналистам запрещено вести фото- или видеосъемку площадки.

Сообщалось, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщил о перекрытии движения транспортных средств на пересечении 8-й Советской улицы, Новгородской улицы и Старорусской улицы в связи со съемками художественного фильма «Лето», уточняет «Интерфакс».

В официальном заявлении продюсера фильма Ильи Стюарта, оригинал заявления находится в распоряжении «Интерфакса», сказано, что работа над картиной будет заморожена.

«Съемочный процесс фильма «Лето» будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам», — сказано в официальном заявлении продюсера.

Съемочная группа картины решила, что закончить фильм без Серебренникова невозможно. «Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — уточняется в сообщении.

Как рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, заявка на ограничение движение подавалась месяц назад, и мероприятия со стороны комитета будут выполнены.

Съемки фильма «Лето» начались в конце июля. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом «Оптимисты». Согласно сценарию, картина затрагивает период конца 70 — начала 80 годов, когда 18-летний Цой записывал свой первый альбом.

Некоторое время назад в пресс-службе проекта уточнили, что по замыслу создателей сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

В «Лете» будут использованы песни Виктора Цоя, музыка западных рок-музыкантов, повлиявшая на формирование русского рока. «Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, «квартирников» и всей эпохи рождения русского рока», — рассказали в пресс-службе.

Кирилл Серебренников задержан в ночь на 22 августа в Петербурге, его подозревают в организации хищения не менее 68 млн рублей. Режиссер был доставлен в СКР в Москву, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Свою вину режиссер не признал, он назвал обвинение абсурдным. Сейчас Кирилл Серебренников находится под домашним арестом до 19 октября.



© Фото : Казахфильм, 1988