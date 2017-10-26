В центре Москвы появится памятник Михаилу Булгакову

В центре города установят памятник писателю Михаилу Булгакову. Распоряжение об установке опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.



Уточняется, что монумент, посвященный Михаилу Булгакову будет установлен до 31 декабря 2018 года в сквере у музея писателя между домами 35 и 37 по Большой Пироговской улице.

Все деятельность, касающаяся проектирования, сооружения и строительства памятника должна быть произведена за счет средств Международного благотворительного фонда Петра Чайковского.

Финансировать работы по благоустройству прилегающей к монументу территории будут за счет бюджетных ассигнований, которые были предусмотрены префектурой Центрального административного округа. Именно за этой землей закреплено и дальнейшее содержание монумента.