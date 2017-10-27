В Берлине пройдет премьера «Матильды» Алексея Учителя

В пятницу, 27 октября, в столице Германии пройдет показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Картину покажут в Берлине, ее представит сам режиссер и исполнитель главной роли, немецкий актер Ларс Айдингер, об этом РИА «Новости» сообщили организаторы показа.



«27 октября в Берлине состоится премьера самого нашумевшего российского фильма 2017 года — «Матильда». Специальный показ пройдет на исторической площадке KulturBrauerei в Восточной части Берлина, которая известная как своеобразный культурный центр города, где проходят наиболее актуальные творческие события», — рассказали организаторы информационному агентству.



Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший Николая Второго, впервые представит фильм в родном городе.



«Прокатчиками «Матильды» в Германии выступили Kinostar и проект Kino.Kartina.TV, учрежденный немецкой компанией Kartina Digital GmbH. Помимо показа в Берлине, картина также будет показана в более чем 80 кинозалах в Гамбурге, Франкфурте, Дрездене и других крупных городах Германии. Дата официального начала проката — 29 октября», — отмечают организаторы.



В «Матильде» роль Кшесинской сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Роль влюбленного в балерину офицера Воронцова досталась Даниле Козловскому, императрицу Александру Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам.

Родителей Николая Второго исполнили Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш.