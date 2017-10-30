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Известен самый читающий регион России

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Москва
12:57 30 Октября 2017
санкт-петербург, чтения, регион, конкурс, книги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В России назван самый читающий регион страны. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Газеты.ру».

Победителем всероссийского конкурса и литературным флагманом страны в этом году стал Санкт-Петербург.

«Лауреатами объявлены Калининградская область, Москва, республика Татарстан», – сказано в сообщении.

Конкурс начался в мае этого года. В нем приняли участие 84 региона. Каждый из них должен был представить самый значимый литературный проект за 20162017 годов. Также представители территорий прислали информацию о развитии инфраструктуры книги и чтения, литературных традиций в регионе.

В 2015 году самым читающим регионом признана Ульяновская область, в 2016-м – Воронежская область.

Некоторое время назад Чечня получила статус самого читающего региона России.

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