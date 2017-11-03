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Стало известно слово 2017 года

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Москва
05:39 3 Ноября 2017
изучение, ученые, книга, великобритания, язык, мир
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Издательство в Великобритании HarperCollins, занимающееся подготовкой и выпуском толкового словаря английского языка Collins English Dictionary, назвало слово года. Информация об этом сообщается в четверг, 2 ноября, на сайте издательства.

Награду Word of the Year присвоили словосочетания fake news («фейк ньюс»), которое буквально обозначает «поддельные новости».

Collins English Dictionary определяет fake news как «ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новости».

Частота использования этого словосочетания с 2016 по 2017 год увеличилась на 365%. Частоту использования связывают с высказываниями президента США Дональда Трампа.

Год назад главным словом—2016 назвали сокращение Brexit («Брексит»), обозначающее выход Великобритании из Европейского союза.

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