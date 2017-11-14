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В кафедральном соборе Вашингтона проходит «Концерт единства» оркестра Мариинки

Главная Культура
Москва
06:35 14 Ноября 2017
музыка, россия, сша, концерт, тур, посол, гергиев
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева в понедельник, 13 ноября, дал «Концерт единства» в Вашингтонском кафедральном соборе шестом по размеру соборе мира, сообщает агентство ТАСС.

В качестве спонсора концерта и председателя его организационного комитета выступила американская благотворительница Сюзан Кармел-Лерман. Также выступление российского оркестра проводится при поддержке посольства РФ в США.

Послушать музыку пригласили 1,5 тысячи человек. Предполагалось, что концерт должен подчеркнуть общность взглядов народов разных государств и традиций на отношения США и России в сфере музыки, искусства и культуры, уточняет агентство ТАСС. Кроме музыкантов из России, в концерте принимают участие хор Вашингтонского кафедрального собора, а также его органист и звонари. Программа включает произведения русских и американских композиторов.

«Мы встретились сегодня здесь, чтобы подчеркнуть уникальность каждого из нас, а также общность культур в стенах этого молитвенного дома для всех людей. Когда бы ни встречались люди с благими намерениями для того, чтобы вместе сделать добро, такое действие всегда само по себе представляет собой молитву за подлинное добро», сказала спонсор Сюзан Кармел-Лерман.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «концерт является выдающимся просто потому, что он соберет под одной крышей столько гостей, представляющих разные страны и культуры». «Сегодня у нас нет различий мы объединены силой музыки. Музыка это универсальный язык, который каждый из нас понимает душой. Она обладает силой, которая объединяет сердца и наполняет их миром и надеждой», — обратился к зрителям российский политик.

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра стал одним из заключительных в гастрольном туре сезона, тур завершится выступлениями в Carnegie Hall в Нью-Йорке 14-15 ноября.

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