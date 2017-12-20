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Во Франкфурте-на-Майне начала работать экспозиция о судьбах немецких принцесс в России

Главная Культура
Москва
08:02 20 Декабря 2017
выставка, германия, принцесса, открытие, отношения, посол, россия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экспозиция под названием «Любовь, блеск и крах: Гессенские Принцессы в Российской истории» о судьбах немецких принцесс в российской империи открылась во вторник, 19 декабря, во Франкфурте-на-Майне в Музее иконы.

Выставка продлится до 26 февраля. Проект посвящен жизни четырех принцесс Гессен-Дармштадтского герцогского дома: великой княгини Наталии Алексеевны — супруги Цесаревича Павла Петровича, будущего Императора Павла I, императрицы Марии Александровны — супруги императора Александра II, императрицы Александры Федоровны — супруги императора Николая II и великой княгини Елизаветы Федоровны — супруги великого князя Сергия Александровича.

Выставку подготовил фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке министерства культуры России с участием крупнейших музеев и архивов России, частных собраний России и Германии, Национального музея Азербайджана. На этой выставке некоторые экспонаты выставляются в первый раз, сообщает агентство «Интерфакс». 

В экспозицию вошли 300 экспонатов. «Многие предметы этого обширного собрания, среди которых личные вещи, портреты героинь выставки и членов их семей, российские исследователи и зрители увидят впервые», — рассказали представители министерства культуры России.

«Важность этой выставки в том, то она показывает: решающее значение имеет не место рождения человека, а его дела», — сказал на церемонии открытия выставки посол России в ФРГ Владимир Гринин.

По его мнению, это мероприятие имеет высокую степень актуальности. «Именно в периоды политической напряженности для Германии и России важно находить взаимопонимание на путях очень хороших культурных связей», — сказал посол и упомянул, что в подготовке выставки, на которой представлено около трех сотен экспонатов, принимало участие 28 стран, в том числе ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга.

Как считает глава музея икон во Франкфурте-на-Майне, куратор выставки Рихард Захарук, экспозиция важна не только для музея, для Франкфурта, для Германии, но и для германо-российских отношений. Сто лет назад они были лучше и теснее, чем на сегодняшний день. Цель экспозиции — показать то, что связывает Германию и Россию, их общую историю, сказал куратор выставки.

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