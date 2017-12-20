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В США составлен список претендующих на «Оскар» фильмов

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Москва
10:30 20 Декабря 2017
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Автор: Sibnovosti.ru
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Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список фильмов, которые были допущены побороться за участие в премии «Оскар», об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на Variety.

На попадание в номинацию «Лучший фильм» претендует 341 полнометражная картина.

Потенциальные претенденты, у которых есть все шансы попасть в «Лучший фильм», являются «Зови меня своим именем», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Секретное досье», «Леди Птица», «Прочь», «Дюнкерк», «Форма воды», «Темные времена», «Проект «Флорида», «Любовь болезнь», «Ферма «Мадбаунд» и «Чудо-женщина».

Также в список претендентов попал фильм «Все деньги мира», где актер Кристофер Пламмер заменил уличенного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси.

Также пока в расширенном списке фильмов-претендентов на «Оскар» есть те, которые, скорее всего, не смогут бороться за награду и будут исключены через некоторое время. Это «Спасатели Малибу», «Мумия», «Лига справедливости», «Эмоджи фильм».

В номинацию «Лучший фильм» могут войти только от пяти до десяти картин, в отличие от остальных категорий, где количество номинантов не превышает пяти.

Все номинации будут объявлены 23 января, церемония вручения кинопремии «Оскар» запланирована на 4 марта 2018 года.

Некоторое время назад стало известно, что «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в расширенный список «Оскара».

Фото © Academy of Motion Picture Arts and Sciences

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