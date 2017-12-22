Уличный фестиваль «Путешествие в Рождество» открывается в Москве 22 декабря

«Путешествие в Рождество» стартует в Москве в пятницу, 22 декабря, и продлится до 14 января. Фестиваль уже стал традиционным для столицы проектом накануне Нового года и Рождества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент торговли и услуг правительства Москвы.

«В этот раз фестиваль пройдет на 83 площадках, в том числе на обновленном Садовом кольце, в его работе примут участие представители 20 стран. Всего на площадках фестиваля установлено более 320 торговых и ресторанных шале», — сообщил собеседник информационного агентства.

Он также отмечает, что в рамках «Путешествия в Рождество», которое в этот раз посвящено театральному искусству, пройдет более 4000 тысяч разных мастер-классов. Так в «Ледовом театре» в Новопушкинском сквере будет дано около 50 представлений.

На центральных площадях фестиваля организаторы разместили «театральные» арки из светодиодных ламп. Самую большую, шириной 70 метров, установили на Манежной площади. Площадки фестиваля будут украшать 500 живых и 620 искусственных елей.

История фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве началась после проведения в 2012-2013 года Страсбургской рождественской ярмарки. Ее посетили почти 600 тысяч человек. В 2013-2014 годах фестиваль получил свое название — «Путешествие в Рождество», число площадок составило 34.

Фестиваль 2016-2017 годов собрал 12,2 млн уже посетителей.



На одной из центральных площадок фестиваля выступит обладатель премии «Золотая маска» красноярский театр юного зрителя. 1 и 2 января труппа покажет спектакли «Снежная королева» и «Сон. Лето. Ночь».