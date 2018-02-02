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Московскому театру «Гоголь-центр» исполнилось пять лет

Главная Культура
Москва
07:58 2 Февраля 2018
театр, режиссер, юбилей, поставки, спектакли
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пять лет коллектив создавал свой уникальный авторский репертуар, отмечает РИА «Новости». На афише театра — имена классиков и новых современных авторов. Московский театр «Гоголь-центр» является одним из самых популярных театров в столице.

Уже шесть месяцев театр работает без создателя и художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Режиссера обвиняют в хищении средств, которые были выделены государством для проекта «Платформа». Серебренникова обвиняли в хищении 68 млн рублей, через какое-то время сумма возросла до 133 млн.

Сейчас Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. В «Гоголь-центре» по этому делу проходили обыски, во время расследования сотрудников театра вызывали на допрос.

Несмотря ни на что, «Гоголь-театр» выпустил восемь премьер: «Море деревьев», «Форель разбивает лед», «Похороны Сталина», «Мне 30 лет», «Свобода №7», «Маленькие трагедии», «Демоны» и «Шекспир». В качестве автора «Похорон Сталина» и «Маленьких трагедий» выступил Серебренников. Последняя премьера прошла без его присутствия.

Постановки «Гоголь-центра» «Форель разбивает лед» и «Ахматова. Поэма без героя», в качестве ее создателей выступали Кирилл Серебренников и Алла Демидова, номинированы на высшую театральную премию России — «Золотую маску».

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