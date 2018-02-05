Первые кадры фильма о Викторе Цое появились в сети

В сети появились первые кадры из фильма Кирилла Серебренникова «Лето», посвященного Виктору Цою.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на Variety, права на показ картины приобрела европейская кинокомпания Charades. Лента рассказывает об отношениях Цоя с музыкантом Майком Науменко и его супругой Наташей. Ранее сообщалось, что съемки картины были приостановлены летом 2017 года в связи с арестом Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве.
- История рока, любви и дружбы происходит в Ленинграде, летом 1981 года, когда начался расцвет андерграундной рок-сцены под влиянием западных рок-звезд, таких как Led Zeppelin и Дэвид Боуи. Фильм представляет моментальный снимок этой яркой эпохи, запечатлевая подъем к славе молодых рок-певцов, в том числе Виктора Цоя, который был одним из пионеров русского рока, - рассказывает о ленте Variety.