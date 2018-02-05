Первые кадры фильма о Викторе Цое появились в сети

В сети появились первые кадры из фильма Кирилла Серебренникова «Лето», посвященного Виктору Цою.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Variety, права на показ картины приобрела европейская кинокомпания Charades. Лента рассказывает об отношениях Цоя с музыкантом Майком Науменко и его супругой Наташей. Ранее сообщалось, что съемки картины были приостановлены летом 2017 года в связи с арестом Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве.