Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец Alekseev

Популярный в России певец Alekseev (Никита Алексеев) представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Об этом сообщила на своем сайте «Белтелерадиокомпания», проводившая национальный отборочный тур на конкурс.

По ее данным, Alekseev с песней Forever стал победителем национального отбора, набрав наибольшее количество баллов от аудитории и жюри.

«Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь», — прокомментировал в Twitter певец свою победу в отборочном этапе.

Никита Алексеев стал известен исполнением таких песен, как «Пьяное солнце» (2015) и «Океанами стали» (2016). По информации сайта звукозаписывающей фирмы Zion Music, с которой сотрудничает певец, общее количество просмотров его клипов в YouTube превышает 25 млн. По информации белорусской интернет-газеты Naviny.by, певец станет первым представителем Белоруссии без белорусских корней за всю историю участия республики в песенном конкурсе.

«Евровидение» в 2018 году пройдет в в столице Португалии, Лиссабоне. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.