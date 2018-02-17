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Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец Alekseev

Главная Культура
Москва
08:03 17 Февраля 2018
общество, конкурс, культура, евровидение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Популярный в России певец Alekseev (Никита Алексеев) представит Белоруссию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Об этом сообщила на своем сайте «Белтелерадиокомпания», проводившая национальный отборочный тур на конкурс.

По ее данным, Alekseev с песней Forever стал победителем национального отбора, набрав наибольшее количество баллов от аудитории и жюри.

«Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь», — прокомментировал в Twitter певец свою победу в отборочном этапе.

Никита Алексеев стал известен исполнением таких песен, как «Пьяное солнце» (2015) и «Океанами стали» (2016). По информации сайта звукозаписывающей фирмы Zion Music, с которой сотрудничает певец, общее количество просмотров его клипов в YouTube превышает 25 млн. По информации белорусской интернет-газеты Naviny.by, певец станет первым представителем Белоруссии без белорусских корней за всю историю участия республики в песенном конкурсе.

«Евровидение» в 2018 году пройдет в в столице Португалии, Лиссабоне. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.

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