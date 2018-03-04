В сети появились первые кадры нового «Простоквашино»

В сети появились первые кадры новой версии советского мультфильма «Простоквашино». Их опубликовал в своем Instagram-аккаунте актер Иван Охлобыстин, озвучивший почтальона Печкина.

Первая серия нового мультфильма о приключениях Дяди Федора, кота и пса выйдет в начале апреля. Планируется, что до 2020 года выпустят 30 серий мультфильма по 6,5 минут.

В современной версии «Простоквашино» Дяде Федору исполнилось девять лет, и у него появилась сестра Вера Павловна. Героев мультфильма озвучивают современные актеры: маму Дяди Федора — телеведущая Юлия Меньшова, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, Шарика — Гарик Сукачев, а Матроскина — Михаил Ефремов. Дядю Федора озвучил 11-летний актер Алексей Онежен.

Производством и выпуском мультфильма занимается киностудия «Союзмультфильм». Создателя персонажей «Простоквашино» Эдуарда Успенского к созданию новых серий мультфильма не привлекли.

Серия «Трое из Простоквашино», в которую вошли одноименный мультфильм, а также «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», была начата в 1978 году. Ее режиссером выступил Владимир Попов (1930-1987), а роли озвучивали Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров и другие актеры.

Фото: Союзмультфильм