4 марта
Россия
57.63
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В сети появились первые кадры нового «Простоквашино»

Главная Культура
Москва
09:11 4 Марта 2018
мультфильмы, культура, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В сети появились первые кадры новой версии советского мультфильма «Простоквашино». Их опубликовал в своем Instagram-аккаунте актер Иван Охлобыстин, озвучивший почтальона Печкина.

Первая серия нового мультфильма о приключениях Дяди Федора, кота и пса выйдет в начале апреля. Планируется, что до 2020 года выпустят 30 серий мультфильма по 6,5 минут.

В современной версии «Простоквашино» Дяде Федору исполнилось девять лет, и у него появилась сестра Вера Павловна. Героев мультфильма озвучивают современные актеры: маму Дяди Федора — телеведущая Юлия Меньшова, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, Шарика — Гарик Сукачев, а Матроскина — Михаил Ефремов. Дядю Федора озвучил 11-летний актер Алексей Онежен.

Производством и выпуском мультфильма занимается киностудия «Союзмультфильм». Создателя персонажей «Простоквашино» Эдуарда Успенского к созданию новых серий мультфильма не привлекли.

Серия «Трое из Простоквашино», в которую вошли одноименный мультфильм, а также «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», была начата в 1978 году. Ее режиссером выступил Владимир Попов (1930-1987), а роли озвучивали Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров и другие актеры.

Фото: Союзмультфильм

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Культура

Новости России: «Митьки» снимут продолжение «Место встречи изменить нельзя»

«Митьки» снимут продолжение «Место встречи изменить нельзя»

19.02.2018
Россия

«Митьки» не снимали кино уже 20 лет

Новости Москвы: Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец Alekseev

Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец Alekseev

17.02.2018
Россия

Alekseev с песней Forever стал победителем национального отбора

Новости России: Названа дата похорон актера Дмитрия Соловьева

Названа дата похорон актера Дмитрия Соловьева

13.02.2018
Россия

Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Новости России: ТВ Брикс и информационное агентство «Синхьхуа» стали информационными партнерами

ТВ Брикс и информационное агентство «Синхьхуа» стали информационными партнерами

12.02.2018
Россия

8 февраля в Москве стороны заключили соглашение о сотрудничестве

Новости Москвы: Первые кадры фильма о Викторе Цое появились в сети

Первые кадры фильма о Викторе Цое появились в сети

05.02.2018
Россия

Права на драму приобрела европейская кинокомпания

Новости Москвы: Московскому театру «Гоголь-центр» исполнилось пять лет

Московскому театру «Гоголь-центр» исполнилось пять лет

02.02.2018
Россия

За это время в театре создан уникальный авторский репертуар

Новости Москвы: В России первый раз покажут фильм из Китая с участием актера Вячеслава Тихонова

В России первый раз покажут фильм из Китая с участием актера Вячеслава Тихонова

31.01.2018
Россия

В России «Красный лебедь» никогда не демонстрировался

Новости Москвы: Российский музыкант Даниил Трифонов удостоен Grammy за инструментальное исполнение

Российский музыкант Даниил Трифонов удостоен Grammy за инструментальное исполнение

29.01.2018
Россия

На «лучший классический сольный альбом» был посмертно номинирован Дмитрий Хворостовский

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Усков Д. М. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356