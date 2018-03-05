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«Нелюбовь» Звягинцева уступила награду киноакадемии «Фантастической женщине»

Главная Культура
Россия
09:19 5 Марта 2018
кино, премия, оскар
Автор: Sibnovosti.ru
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Чилийская картина «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Как сообщают «Известия», в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» были представлены российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, венгерский фильм «О теле и душе» Ильдико Эньеди, шведская лента «Квадрат» Рубена Эстлунда, ливанская картина «Оскорбление» Зиада Дуэри.

Фильм «Фантастическая женщина» рассказывает о героине по имени Марина, которая раньше была мужчиной по имени Даниэль. Марина отправляется со своим возлюбленным в путешествие, во время которого тот погибает. Она становится главной подозреваемой в его гибели, вследствие чего Марине предстоит пройти череду унижений.

Напомним, вручение юбилейной 90-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в понедельник Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre. Лучшим фильмом года названа фантастическая мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды». Ожидаемо награды не обошли стороной драму Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд получила «Оскара» за лучшую женскую роль, ее партнер по съемочной площадке Сэм Рокуэлл – за лучшую роль второго плана. Лучшей мужской ролью признали работу Гари Олдмана, сыгравшего Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Фото: pixabay.com

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