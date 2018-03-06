В кино и театр в России будут пускать по паспорту

Кассиры и контролеры-билетеры смогут требовать паспорт у зрителей, планирующих попасть на спектакль или фильм, не предназначенные для несовершеннолетних. Соответствующие поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», разработанные Министерством культуры, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Как пишут «Известия», речь идет о произведениях искусства с маркировкой «18+». Однако, вместе с ужесточением контроля за посещением «взрослых» мероприятий, планируются и некоторые послабления в законодательстве. К примеру, сейчас театры и кинотеатры, в которых идут фильмы и постановки возрастной категории «18+», согласно закону, могут располагаться не менее чем в 100 м от границ территории детских организаций. На практике, по мнению экспертов минкульта, эту норму реализовать невозможно. К примеру, большинство столичных театров расположены в центре города, рядом с детскими библиотеками и школами.

Чтобы решить проблему, минкульт предлагает разрешить субъектам сократить расстояние между объектами до 50 м «с учетом особенностей и плотности застройки» в конкретном населенном пункте. При этом регионы должны сформировать и опубликовать список таких детских организаций.

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