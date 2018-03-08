Режиссер Юрий Бутусов покинул пост художественного руководителя театра имени Ленсовета

Режиссер Юрий Бутусов ушел с посла художественного руководителя театра им. Ленсовета. Об этом говорится в его открытом письме, опубликованном на сайте Петербургского театрального журнала.

По словам Бутусова, 6 марта, его заявление об уходе из театра подписал председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Режиссер рассказал, что с ноября 2017 года, когда его назначили художественным руководителем театра, «в театре появилось два первых лица — худрук Юрий Николаевич Бутусов и директор Валерий Борисович Градковский». По мнению Бутусова, для того, чтобы эта система заработала, необходимо было внести изменения в Устав театра, однако Комитет по культуру не разрешил это сделать.

«Согласившись на компромиссное решение о существовании в театре двух первых лиц, я надеялся, что мне удастся дальше развивать театр и в организационном, и в творческом плане. Для этого у нас есть все предпосылки. Но Валерий Борисович Градковский при поддержке Комитета по культуре и северо-западного отделения СТД блокировали все мои инициативы, требования и права, как художественного руководителя», — написал Бутусов.

Он добавил, что в этих обстоятельствах он не может оставаться художественным руководителем театра.

Юрий Бутусов — обладетель четырех премий «Золотая маска». Он работал в Театре имени Ленсовета с 1996 года, в 2011 году занял пост главного режиссера.