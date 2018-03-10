14 марта
Россия
56.94
 
€ 70.53
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Coca-Cola и американский певец Джейсон Деруло представили песню для ЧМ-2018

Главная Культура
Россия
08:28 10 Марта 2018
футбол, общество, спорт, футболисты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Компания Coca-Cola совместно с американским певцом Джейсоном Деруло представили гимн чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом артист сообщил на своем канале в YouTube.

Coca-Cola является официальным спонсором ЧМ-2018. Деруло исполнит композицию «Colors» на открытии чемпионата 14 июня, которое пройдет на стадионе «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия.

Деруло записал «Colors» в феврале этого года.

В 2010 году певец выпустил свой дебютный сингл под названием «Whatcha Say», который занял первое место в рейтинге журнала Billboard. Видеоклип на композицию «Wiggle», записанной совместно с рэпером Снуп Доггом, набрал более 790 миллионов просмотров на YouTube. В марте прошлого года состоялась премьера песни Деруло с певицей Ники Минаж и рэпером Ty Dolla $ign под названием «Swalla». Видеоклип на эту композицию просмотрели более миллиарда раз.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Россия примет этот турнир впервые. Матчи пройдут на 12 стадионах, финал ЧМ пройдет в «Лужниках».

В 2014 году ЧМ прошел в Бразилии, его гимн «Dare (La La La)» исполнила колумбийская певица Шакира.

Культура

Новости Москвы: Режиссер Юрий Бутусов покинул пост художественного руководителя театра имени Ленсовета

Режиссер Юрий Бутусов покинул пост художественного руководителя театра имени Ленсовета

08.03.2018
Россия

Юрий Бутусов — обладетель четырех премий «Золотая маска»

Вышел трейлер «Чайки» по мотивам пьесы Чехова с Сиршой Ронан в роли Нины

08.03.2018
Россия

Фильм снял режиссер Майкл Майер, сценарий написал драматург Стивен Карам

Новости России: В кино и театр в России будут пускать по паспорту

В кино и театр в России будут пускать по паспорту

06.03.2018
Россия

Речь идет о фильмах и спектаклях с маркировкой «18+»

Новости России: «Нелюбовь» Звягинцева уступила награду киноакадемии «Фантастической женщине»

«Нелюбовь» Звягинцева уступила награду киноакадемии «Фантастической женщине»

05.03.2018
Россия

В понедельник в Лос-Анджелесе вручают «Оскаров»

Новости Москвы: В сети появились первые кадры нового «Простоквашино»

В сети появились первые кадры нового «Простоквашино»

04.03.2018
Россия

Первая серия нового мультфильма о приключениях Дяди Федора, кота и пса выйдет в начале апреля

Новости России: «Митьки» снимут продолжение «Место встречи изменить нельзя»

«Митьки» снимут продолжение «Место встречи изменить нельзя»

19.02.2018
Россия

«Митьки» не снимали кино уже 20 лет

Новости Москвы: Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец Alekseev

Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец Alekseev

17.02.2018
Россия

Alekseev с песней Forever стал победителем национального отбора

Новости России: Названа дата похорон актера Дмитрия Соловьева

Названа дата похорон актера Дмитрия Соловьева

13.02.2018
Россия

Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Усков Д. М. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356