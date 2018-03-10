Coca-Cola и американский певец Джейсон Деруло представили песню для ЧМ-2018

Компания Coca-Cola совместно с американским певцом Джейсоном Деруло представили гимн чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом артист сообщил на своем канале в YouTube.

Coca-Cola является официальным спонсором ЧМ-2018. Деруло исполнит композицию «Colors» на открытии чемпионата 14 июня, которое пройдет на стадионе «Лужники» перед матчем Россия — Саудовская Аравия.

Деруло записал «Colors» в феврале этого года.

В 2010 году певец выпустил свой дебютный сингл под названием «Whatcha Say», который занял первое место в рейтинге журнала Billboard. Видеоклип на композицию «Wiggle», записанной совместно с рэпером Снуп Доггом, набрал более 790 миллионов просмотров на YouTube. В марте прошлого года состоялась премьера песни Деруло с певицей Ники Минаж и рэпером Ty Dolla $ign под названием «Swalla». Видеоклип на эту композицию просмотрели более миллиарда раз.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Россия примет этот турнир впервые. Матчи пройдут на 12 стадионах, финал ЧМ пройдет в «Лужниках».

В 2014 году ЧМ прошел в Бразилии, его гимн «Dare (La La La)» исполнила колумбийская певица Шакира.