Назван победитель «Евровидения-2018»

Победу в конкурсе Евровидение-2018 одержала представительница Израиля Нетта с песней Toy.

Композиция пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 млн просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав ролики всех остальных участников.

Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом All Aboard!, а в оформлении доминирует океанская тематика.В финале приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

Представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал.