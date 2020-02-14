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Создатели «Дау» подали иск к Минкульту

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Москва
16:06 14 Февраля 2020
кино, культура, фильм
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Авторы кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского обратились в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение министерства культуры о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель проекта в России Дарья Виолина.

Проект «Дау» состоит из десяти фильмов, шесть из которых были допущены к прокату. Однако фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» прокатные удостоверения не получили, так как  Минкульт счел их пропагандой порнографии и не смог присвоить некоторым сценам даже категорию 18+.

Фото стоп-кадр из фильма «Дау»

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