Создатели «Дау» подали иск к Минкульту

Авторы кинопроекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского обратились в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение министерства культуры о частичном отказе в выдаче прокатного удостоверения. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель проекта в России Дарья Виолина.

Проект «Дау» состоит из десяти фильмов, шесть из которых были допущены к прокату. Однако фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» прокатные удостоверения не получили, так как Минкульт счел их пропагандой порнографии и не смог присвоить некоторым сценам даже категорию 18+.

Фото стоп-кадр из фильма «Дау»