Филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина откроют в Томске

Филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина планируют открыть в Томске. Переговоры по этому вопросу ведет губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Региональные власти готовы предоставить под музей площадку в историческом здании - Доме офицеров - после завершения там реставрационных работ. Здание будет готово к вводу в эксплуатацию до конца года.

Отметим, что Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина расположен в Москве и является обладателем одной из самых масштабных в России коллекции собраний зарубежного искусства. В столице Пушкинский музей имеет главное здание и еще пять филиалов. Постоянными экспозициями являются «Пушкин и его эпоха» и «Сказки Пушкина».