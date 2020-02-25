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Филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина откроют в Томске

Главная Культура
Москва
07:08 25 Февраля 2020
музей, картины, москва
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина планируют открыть в Томске. Переговоры по этому вопросу ведет губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Региональные власти готовы предоставить под музей площадку в историческом здании - Доме офицеров - после завершения там реставрационных работ. Здание будет готово к вводу в эксплуатацию до конца года.

Отметим, что Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина расположен в Москве и является обладателем одной из самых масштабных в России коллекции собраний зарубежного искусства. В столице Пушкинский музей имеет главное здание и еще пять филиалов. Постоянными экспозициями являются «Пушкин и его эпоха» и «Сказки Пушкина».

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