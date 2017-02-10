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Обнаруженный рыбаками остров из мусора движется к курортным зонам Таиланда

Главная Экология
Москва
08:18 10 Февраля 2017
таиланд, мусор, остров, экология, правительство, курорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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«Мусорный остров» у берегов Таиланда случайно обнаружили рыбаки. Скопление бытового мусора составило в длину около 10 километров. Уточняется, что плавающие бытовые отходы находятся в четырех милях от популярного среди дайверов острова Талу, в районе курортных зон провинции Прачуаб Кирикхан. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил командующий Первым округом военно-морских сил Таиланда вице-адмирал Сурасак Метхайапха.

Плавающий в таком количестве мусор впервые обнаружили неделю назад. Капитан рыболовного траулера сфотографировал его на свой смартфон у берегов провинции Чумпхон, сообщает РИА «Новости». Тогда «остров» находился значительно южнее своего нынешнего положения.

Свои фотографии капитан распространил в соцсетях. Национальные СМИ Таиланда опубликовали новость о постепенно приближающейся к острову Талу и курортам Хуа Хин и Ча-Ам плавучей свалке в пятницу, 10 февраля, сразу после того, как военно-морские силы провели воздушную разведку объекта.

По данным столичного издания Таиланда Bangkok Post, и рыбаки, и военные сообщают, что большую часть мусора в «плавучей свалке» составляют пластиковые пакеты и другие бытовые изделия из пластика.

Военно-морские силы королевства вместе с морской полицией и администрацией прибрежных провинций работают над планом операции по выемке мусора из воды и его уничтожению. Где вырос «мусорный остров», пока неизвестно, сейчас это выясняет полиция, сообщает Bangkok Post.

В Таиланде, особенно в курортных зонах страны вопрос утилизации мусора стоит наиболее остро. Эксперты отмечают, что отходы, скопившиеся в одном из районов побережья южного Таиланда, могли быть смыты в море во время сильного и разрушительного наводнения в первой половине января 2017-го, уточняет газета.

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