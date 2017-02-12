12 февраля
Россия
58.85
 
€ 62.68
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Новой Зеландии в море вернулись более 200 выбросившихся

Главная Экология
Москва
15:22 12 Февраля 2017
животные, зеландия, новая, дельфины, суицид, спасение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На берег Южного острова в Новой Зеландии выбросились дельфины. Об этом сообщает международное агентство «Ассошиэйтед Пресс». Животные во время прилива смогли снова вернуться в море.

Некоторое время назад сообщалось, что более 600 черных дельфинов-гринд — шароголовых — выбросились на берег Южного острова. Многие животные погибли. Млекопитающих пытались спасти волонтеры. Они организовали масштабную спасательную операцию. Благодаря ей, удалось спасти около 100 дельфинов.

Руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы России Константин Згуровский сообщал РИА «Новости», что дельфины могли выброситься на берег, следуя за своими вожаками, которых оглушила сейсморазведка или подводные акустические системы военных кораблей.

В последнее время Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Пока ученые не могут ответить, что является причиной подобных массовых самоубийств китообразных. Суицид морские животные совершают время от времени в разных уголках земли. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу, уточняет РИА «Новости». 

Фото © AP Photo/ New Zealand Herald/ Tim Cuff

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Экология

Новости Москвы: Обнаруженный рыбаками остров из мусора движется к курортным зонам Таиланда

Обнаруженный рыбаками остров из мусора движется к курортным зонам Таиланда

10.02.2017
Россия

Скопление бытового мусора длиной 10 километров обнаружено в районе острова Талу

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.