В Новой Зеландии в море вернулись более 200 выбросившихся

На берег Южного острова в Новой Зеландии выбросились дельфины. Об этом сообщает международное агентство «Ассошиэйтед Пресс». Животные во время прилива смогли снова вернуться в море.

Некоторое время назад сообщалось, что более 600 черных дельфинов-гринд — шароголовых — выбросились на берег Южного острова. Многие животные погибли. Млекопитающих пытались спасти волонтеры. Они организовали масштабную спасательную операцию. Благодаря ей, удалось спасти около 100 дельфинов.

Руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы России Константин Згуровский сообщал РИА «Новости», что дельфины могли выброситься на берег, следуя за своими вожаками, которых оглушила сейсморазведка или подводные акустические системы военных кораблей.

В последнее время Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Пока ученые не могут ответить, что является причиной подобных массовых самоубийств китообразных. Суицид морские животные совершают время от времени в разных уголках земли. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу, уточняет РИА «Новости».



Фото © AP Photo/ New Zealand Herald/ Tim Cuff