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В России каждый год увеличивается риск смерти от некачественной воды

Главная Экология
Москва
12:26 20 Апреля 2017
вода, заболевание, здоровье, жители, в россии, стратегия
Автор: Sibnovosti.ru
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Риск заболеть и умереть от плохого качества питьевой воды в России каждый год увеличивается. Об этом говорится в стратегии экологической безопасности России на период до 2025 года, утвержденной президентским указом.

В документе также отмечается, что экологическая безопасность — составная часть национальной безопасности страны.

«Ситуация с качеством питьевой воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий», — сказано в официальном документе.

По данным специалистов, 19% сточных вод сбрасывается в водные объекты без очистки, 70% — недостаточно очищенными и только 11% сточных вод попадают в водные объекты РФ очищенными до установленных нормативов.

«Это приводит к тому, что от 30 до 40 % населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическим веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно (и заболеваемости населения (в среднем на 3 миллиона случаев ежегодно)», — сказано в Стратегии экологической безопасности России на период до 2025 года.

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