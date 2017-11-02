2 ноября
Россия
58.16
 
€ 67.71
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Арктике обнаружили три тысячи бочек с опасными отходами

Главная Экология
Москва
05:48 2 Ноября 2017
нарушение, природа, опасность, штраф, север
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Склад опасных отходов обнаружили в арктической зоне России на берегу Восточно-Сибирского моря на Чукотке, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

«Магаданская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в арктической зоне РФ и в морских портах на трассах Северного морского пути. В ходе ее проведения в порту Певек Чукотского автономного округа на берегу Восточно-Сибирского моря выявлен несанкционированный склад опасных отходов, принадлежащий ГУП ЧАО «Чукотснаб», — сказано в сообщении.

Три тысячи бочек с отработанными нефтепродуктами продолжительное время лежали в водоохранной зоне, уточняет РИА «Новости». Хранение опасного нефтепродукта было противозаконным. Бочки частично разрушилась, а содержимое попадало в грунт и воду.

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования виновников оштрафовали.

Опасные отходы, скапливавшиеся там на протяжении нескольких десятилетий, полностью утилизированы.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Экология

Новости Москвы: Для России таяние льдов в Арктике может вызвать негативные последствия

Для России таяние льдов в Арктике может вызвать негативные последствия

25.10.2017
Россия

Глобальное изменение климата влечет непредсказуемые риски, заявляют эксперты

Новости Москвы: На Чукотке 20 белых медведей обосновались рядом с населенным пунктом

На Чукотке 20 белых медведей обосновались рядом с населенным пунктом

19.10.2017
Россия

Специалисты организовали дежурство, чтобы отпугивать животных от жилых домов

Новости Москвы: Итальянский модный дом Gucci не будет использовать мех

Итальянский модный дом Gucci не будет использовать мех

12.10.2017
Россия

Глава модного дома Марко Биццари сообщил, что дизайнеры больше не будут разрабатывать коллекции с натуральным мехом

Новости Москвы: В Приморье количество амурских тигров составляет около 460 особей

В Приморье количество амурских тигров составляет около 460 особей

22.09.2017
Россия

Об этом сообщил губернатор края Владимир Миклушевский

Новости Москвы: В минприроды составили список российских городов с самым грязным воздухом

В минприроды составили список российских городов с самым грязным воздухом

21.09.2017
Россия

В список вошли 20 городов

Новости Москвы: По итогам лета в России назвали самые чистые и грязные регионы

По итогам лета в России назвали самые чистые и грязные регионы

07.09.2017
Россия

Составлен Экологический рейтинг российских регионов по итогам лета—2017

Новости Москвы: Президент Владимир Путин дал поручение проверить факты наносящей вред экологии Байкала деятельности

Президент Владимир Путин дал поручение проверить факты наносящей вред экологии Байкала деятельности

04.08.2017
Россия

По распоряжению президента также необходимо определить источники финансирования для ликвидации экологического ущерба

Новости Москвы: На Камчатке освободили из рыбатских сетей редкого кита

На Камчатке освободили из рыбатских сетей редкого кита

03.08.2017
Россия

Кита белуху освобождали спасатели

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.