В Арктике обнаружили три тысячи бочек с опасными отходами

Склад опасных отходов обнаружили в арктической зоне России — на берегу Восточно-Сибирского моря на Чукотке, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Дальневосточную транспортную прокуратуру.



«Магаданская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в арктической зоне РФ и в морских портах на трассах Северного морского пути. В ходе ее проведения в порту Певек Чукотского автономного округа на берегу Восточно-Сибирского моря выявлен несанкционированный склад опасных отходов, принадлежащий ГУП ЧАО «Чукотснаб», — сказано в сообщении.

Три тысячи бочек с отработанными нефтепродуктами продолжительное время лежали в водоохранной зоне, уточняет РИА «Новости». Хранение опасного нефтепродукта было противозаконным. Бочки частично разрушилась, а содержимое попадало в грунт и воду.

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования виновников оштрафовали.

Опасные отходы, скапливавшиеся там на протяжении нескольких десятилетий, полностью утилизированы.