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Река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга стала бордовой

Главная Экология
Москва
08:56 13 Мая 2018
общество, происшествия, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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Река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга окрасилась в бордовый цвет, пишет «Фонтанка».

«Наша река Мурзинка. Она у нас как хамелеон. Постоянно меняет цвет. От ядовито-желтого до кроваво-красного. Втекает в Неву», — заметила в Instagram одна из местных жительниц, приложив к публикации фотографию покрасневшей реки.

Информация о том, что река Мурзинка изменила цвет, передана в департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, сообщили в администрации города. Специалисты не выявили в воде нефтепродуктов.

Отмечается, в октябре 2016 года Мурзинка окрасилась в белый цвет. Предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» тогда сообщало, что причиной смены цвета притока Невы стала работа местного предприятия. В итоге на 35 тыс. руб. была оштрафована компания «Экопром».

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