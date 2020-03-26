Правовые последствия от нынешнего кризиса – непредсказуемы – исследование

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) представил 26 марта второй этап исследования на тему «Социально-экономические эффекты от «шоковых» событий начала 2020 года». Данная часть исследования посвящена результатам всероссийского опроса представителей делового сообщества России, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В качестве первоочередных мер по адаптации компаний к складывающимся обстоятельствам (девальвация рубля, коронавирус, падение цен на нефть) представители бизнеса называют: снижение кредитной нагрузки, кадровые изменения и диверсификацию поставщиков. При этом подавляющее большинство указывает на необходимость усилить контроль за въезжающими в России пассажирами.

Руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов в ходе презентации исследования, в частности, рассказал о правовых последствиях от неисполнения обязательств в ходе кризиса.

«Самое важное в тех ситуациях, когда у нас будут вводиться запреты: на проведение различных мероприятий, запреты на работу кафе, ресторанов и прочих организаций ритейла и тд., все-таки сохраняется возможность для компаний сослаться на невозможность выполнения обязательств. Такая практика есть. Это, наверное, единственная ситуация, когда компании смогут с большой долей вероятности защитить свои интересы», - сказал Максим Башкатов.

«Все компании болезненно реагируют на девальвацию… Но, девальвация, экономические последствия для компаний в связи с кризисом коронавирусом не будут являться основанием для пересмотра договора, его изменения или трансформации», - добавил эксперт.

Опрос представителей микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей проводился исследовательским центром ЦСР 19-22 марта. В нем приняли участие топ-менеджеры более 500 компаний.

Фото Sibnovosti.ru