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McDonald's запустит сервис для онлайн-заказа еды

Главная Бизнес
Москва
07:40 1 Февраля 2017
бизнес, питание, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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McDonald's в России в текущем году хочет запустить тестирование опции заказа еды в ресторанах через мобильное приложение, сообщил ТАСС президент российского McDonald's Хамзат Хасбулатов.

«Мы занимаемся разработкой проекта по интернет-торговле и мобильного приложения для заказа еды. Мир быстро меняется и надо соответствовать этим изменениям», — сказал глава компании.

Компания рассматривает несколько вариантов, в том числе с доставкой товара или самовывозом из ресторана, сказал руководитель McDonald's. Он отметил, что пока рано говорить, когда будет запущен онлайн-сервис.

McDonald's также намерен активизировать открытие ресторанов на крупных транспортных объектах — железнодорожных вокзалах и в аэропортах, которые сейчас активно осваивают конкуренты компании, отметил Хасбулатов. Открывать такие рестораны будет не сам McDonald's, а его партнер - крупный ресторанный холдинг «Росинтер» («IL Патио2, «Планета Суши», TGI Fridays и Costa Coffee).

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади. Сейчас в РФ работает 609 ресторанов McDonald's, 92 из них управляются тремя франчайзи.

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