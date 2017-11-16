Российский миллиардер Рыболовлев продал картину Да Винчи на аукционе за рекордную сумму

В Нью-Йорке на аукционе Christie's была продана картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи за рекордную сумму, об этом сообщает РИА «Новости».

Итоговая стоимость картины составила 400 млн долларов. Сумма стала рекордом для произведений, которые когда-либо были проданы на аукционах.

Торги стартовали с суммы в 100 млн долларов и длились около получаса.

Некоторое время назад сообщалось, что продавцом картины Salvator Mundi, в переводе с латинского «Спаситель мира», Леонардо Да Винчи на аукционе оказался российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.



В понедельник, 13 ноября, в Нью-Йорке продали картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» 1889 года. Стоимость сделки составила 81,3 млн долларов. Об этом сообщили представители аукционного дома Christie's, которые устроили торги.