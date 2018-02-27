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Школьники в Якутии наладили выпуск чипсов из карася

Главная Бизнес
Россия
09:23 27 Февраля 2018
школа, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Школьники из поселка Второй Хомустах Намского улуса Якутии в рамках пришкольного бизнес-инкубатора наладили выпуск чипсов из карася.

Как пишут «Известия» со ссылкой на якутский минсельхоз, чипсы выпускаются в форме маленьких батончиков, в них также добавляется лук и соль. Производители сообщают, что чипсы из якутского карася богаты цинком, хромом, фосфором и жирными кислотами.

Со своим проектом школьники победили в районном этапе конкурса «Начинающий фермер», а на региональном этапе смогли успешно презентовать готовую продукцию. Предполагается, что чипсы будут продавать в школьной столовой и местных магазинах.

Фото: pixabay.com

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