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В холдинге «МКР-Медиа» сменилось руководство

Главная Бизнес
Россия
11:07 13 Марта 2018
интернет, мкр, масс-медиа, телевидение
Фотография © «Омск Здесь»
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Объединяющий медийные активы холдинг «МКР-Медиа» сменил руководителем. Генеральным директором назначена Альфия Адылова, сменившая на этой должности Павла Паутова, который возглавил новый международный проект холдинга «ТВ-Брикс».

Как сообщает «Омск Здесь» со ссылкой на пресс-службу «МКР-Медиа», Альфия Адылова имеет богатый опыт работы в телевизионной и радиоиндустрии. В разное время она занимала руководящие посты в компаниях StoryFirst Communications, Metromedia International Inc., возглавляла московский офис скандинавского спутникового оператора SES SIRIUS AB, руководила российским подразделением Lagardere Television International, занималась запуском и развитием спутниковой национальной сети вещания «Радио 7/На семи холмах», неэфирных тематических ТВ-каналов Lagardere Active TV, медийных проектов в странах СНГ, диджитал-проектов.

В холдинге «МКР-Медиа» сменилось руководство

- Рада возможности присоединиться к команде «МКР-Медиа» на таком важном этапе развития компании. Перед холдингом стоят амбициозные и интересные задачи по развитию медиаактивов и новых проектов в области цифровых медиа. В компании работает команда сильных профессионалов и экспертов с большим опытом в индустрии. Надеюсь, что совместными усилиями мы обеспечим движение вперед к поставленным целям, - рассказала Альфия Адылова.

Павел Паутов возглавлял «МКР-Медиа» со дня его основания, холдинг был создан Межгосударственной корпорацией развития в 2013 году.  Сейчас он является генеральным директором АО «ТВ БРИКС».

В холдинге «МКР-Медиа» сменилось руководство

- Тестовое вещание ТВ БРИКС началось в июне 2017 года, а уже в сентябре 2017 президент Владимир Путин объявил об инициативе России по созданию общей телевизионной сети на Саммите глав государств БРИКС. Это беспрецедентная инициатива, направленная на создание многофункциональной информационной и коммуникационной платформы, способствующей развитию экономического и гуманитарного сотрудничества представителей бизнеса, науки, культуры, образования стран БРИКС, - пояснил Павел Паутов.

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