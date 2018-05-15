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Решение о блокировке Telegram признано не вступившим в силу

Главная Бизнес
Москва
12:31 15 Мая 2018
бизнес, интернет, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Решение о блокировке в России мессенджера Telegram не вступило в силу в связи с тем, что его представители успели подать жалобы. Соответствующие коррективы внесены в базу сайта Таганского суда.

Как пишет РИА «Новости», отметка о блокировке на сайте суда ранее появилась автоматически по истечении 30 дней с момента вынесения решения. Между тем, защита успела подать две жалобы: на немедленное исполнение решения (она пока оставлена без движения) и саму блокировку (жалоба отправлена по почте и пока не дошла до суда, но считается поданной с момента сдачи в отделение).

По мнению представляющих интересы Telegram юристов, «заявление против мессенджера подали неуполномоченные лица, суд грубо нарушил процессуальный порядок рассмотрения, а также принцип состязательности и права на защиту», кроме того не была обоснована необходимость вводимых против компании ограничений. В итоге юристы попросили отменить решение Таганского суда о блокировке, рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции и закрыть его.

Фото: flickr.com

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