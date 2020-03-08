На Алтае собственник православного храма продает его церкви за 50 млн рублей

В Бийске собственник православного храма - собора Александра Невского - продает его церкви за 50 млн рублей. Здание находится в плачевном состоянии, а до недавнего времени в церкви располагался завод.

Как рассказали в Алтайохранкультуре, здание было построено в начале 20 века. В ВОВ там разместили эвакуированный завод «Электропечь». Позже бывшую церковь приватизировали.

По словам главы Алтайохранкультуры Александра Урбаха, собственнику предлагали передать здание на баланс Русской православной церкви, поскольку использовать его в промышленных целях запрещено. Сперва он согласился, но после выставил счет.

«Предложили безвозмездно передать епархии. Я пригласил епархию, они готовы взять, и у них есть на это средства. Собственник сначала сказал «да». Я ему сказал составить план затрат, которые он понесет при передаче, и мы посмотрим, можно ли за счет бюджета их восполнить – оформление земельного участка, может быть, сети какие-то там надо переделать. В конце концов руководитель сказал: «Вот 50 миллионов даете, и я вам передаю», - рассказал спикер.

фото: газеты «Бийский рабочий»