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На Алтае собственник православного храма продает его церкви за 50 млн рублей

Главная Бизнес
Москва
07:42 8 Марта 2020
православие, храм, рпц, церковь, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бийске собственник православного храма  - собора Александра Невского - продает его церкви за 50 млн рублей. Здание находится в плачевном состоянии, а до недавнего времени в церкви располагался завод.

Как рассказали в Алтайохранкультуре, здание было построено в начале 20 века. В ВОВ там разместили эвакуированный завод «Электропечь». Позже бывшую церковь приватизировали.

По словам главы Алтайохранкультуры Александра Урбаха, собственнику предлагали передать здание на баланс Русской православной церкви, поскольку использовать его в промышленных целях запрещено. Сперва он согласился, но после выставил счет. 

«Предложили безвозмездно передать епархии. Я пригласил епархию, они готовы взять, и у них есть на это средства. Собственник сначала сказал «да». Я ему сказал составить план затрат, которые он понесет при передаче, и мы посмотрим, можно ли за счет бюджета их восполнить – оформление земельного участка, может быть, сети какие-то там надо переделать. В конце концов руководитель сказал: «Вот 50 миллионов даете, и я вам передаю», - рассказал спикер.

 

фото: газеты «Бийский рабочий»

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