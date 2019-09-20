В России появилось несколько новых сортов земляники

Коллекция сортов земляники в России пополнилась тремя новыми видами, сообщили во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства. Они будут доступны для посадки уже в будущем дачном сезоне.

Так, коллекцию сортов земляники пополнили:

ЧАРОВНИЦА – поздний срок созревания. Сорт рекомендован к использованию во всех регионах России. Сорт хорошо переносит зимы, а также выработал высокую устойчивость к болезням и вредителям.

КУПЧИХА – средний срок созревания. Сорт рекомендован к использованию во всех регионах России. Сорт хорошо переносит зимы, а также выработал высокую устойчивость к грибным болезням.

РОЗОВАЯ МЕЧТА – ранний срок созревания. Также рекомендован к использованию во всех регионах России. Высоко устойчив к болезням и вредителям.

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