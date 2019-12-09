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Ученые выявили трепетные растения

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Москва
05:55 9 Декабря 2019
исследования, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Согласно исследованию ученых из Университета Тель-Авива, помидоры и табак умеют ультразвуком оповещать окружающих, если им не хватает воды или их стебли срезают, пишет gazeta.ru со ссылкой на статью New Scientist.

«Крики» растений ученые смогли записать с помощью микрофонов, которые были установлены на расстоянии.

По мнению ученых, эти сигналы предназначаются насекомым или другим растениям. Так, бабочки могут передумать откладывать яйца на растение, которое страдает от жажды и рискует погибнуть.

В среднем страдающий от жажды помидор издает примерно 35 звуков в час, табак - около 11.

Фото yandex.ru

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