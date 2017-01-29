Британских врачей попросили не называть беременных «будущими мамами»

Врачам в Великобритании рекомендовали отказаться от употребления термина «будущие мамы» в отношении беременных женщин. Такое выражение может обидеть трансгендеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Медицинская ассоциация Британии выпустила 14-страничное пособие «по эффективной коммуникации», в котором отмечается, что «подавляющее число беременных идентифицируют себя как женщины». Однако в обществе есть и трансгендеры, которые также могут забеременеть, считают британские медики.

В качестве примера приводится история с 20-летним беременным Хайденом Кроссом, который по документам является мужчиной. Медикам рекомендовано использовать термин «беременные люди».

Инициатива разделила медицинское сообщество. Одни полностью поддержали идею, в то время как другие назвали ее антинаучной и бредовой. Критики считают, что предложение носит оскорбительный характер, поскольку «врачам известно, что рожать могут только женщины».

Свое мнение высказали и некоторые политики. Так, депутат Филип Дэвис назвал инициативу «абсолютно нелепой» и добавил, что «если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катится мир?».