В России запретили поставки части импортных медицинских изделий

Около 10% импортных медицинских изделий перестали поступать на российский рынок из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщили в Ассоциации международных производителей медицинского оборудования (IMEDA), пишет «Коммерсантъ».

По распоряжению правительства, к 1 января 2017 года все производители, которые получили регистрационные удостоверения до 2012 года, должны были обновить документы.

При этом союз «Медресурс» посчитал, что в 2015 году Росздравнадзор выдал 698 новых удостоверений, в 2016 году перерегистрировал 800 производителей. Еще 14 тысяч удостоверений на данный момент находятся на рассмотрении.

«Большую долю изделий обычно закупают государственные клиники и больницы, что в перспективе может означать перебои в поставках изделий именно для них», – отметило издание.

В Минздраве «Коммерсанту» сообщили, что «готовы пойти навстречу» производителям, поэтому разработали законопроект, продлевающий срок перерегистрации. Пока этот документ рассматривают в профильном департаменте правительства.

О том, что значительная часть медицинских изделий может исчезнуть с рынка, IMEDA предупреждала Минздрав в августе 2016 года. В ассоциации объясняли, что до осени 2015 года импортеры медизделий, обладающие новыми удостоверениями, сталкивались с отказом таможни освобождать их продукцию от НДС на ввоз из-за разницы в формулировках: в старых удостоверениях продукция называлась «изделия медицинского назначения», в новых – «медицинские изделия». Из-за этого, как говорили в IMEDA, многие производители не стали получать новые удостоверения, чтобы сохранить льготу.

В сентябре 2015 года правительство уравняло владельцев двух видов документов, объединив их продукцию под термином «медицинские изделия». После этого авторы предупреждали, что все производители не успеют пройти перерегистрацию, поэтому предлагали продлить крайний срок подачи заявлений до 2022 года.