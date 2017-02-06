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Ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой

Главная Здоровье
Москва
12:05 6 Февраля 2017
общество, ученые, медицина, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН признала гомеопатию — лечение сверхмалыми дозами лекарственных средств — антинаучным методом, а гомеопатические препараты — опасными для здоровья,сообщает «Коммерсантъ».

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», — говорится в документе.

Проанализировав публикации в научных изданиях и отчеты о клинических исследованиях, комиссия пришла в выводу, что принципы гомеопатии противоречат известным законам природы, а доказательства ее эффективности отсутствуют.

Также РАН считает, что гомеопатия не только неэффективна, но и вредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность.

Авторы доклада также сформулировали рекомендации Министерству здравоохранения, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, а также врачам, СМИ и потенциальным пациентам гомеопатов.

Председатель Общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова считает: «Говорить тысячам пациентов о том, что гомеопатии не существует, — преждевременное решение». Эксперт добавляет, что этот вопрос можно было бы обсудить на слушаниях в Общественном совете при Минздраве. К участию в дискуссии Аксенова предложила пригласить как самих медиков, так и академиков РАН. 

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