Ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН признала гомеопатию — лечение сверхмалыми дозами лекарственных средств — антинаучным методом, а гомеопатические препараты — опасными для здоровья,сообщает «Коммерсантъ».

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», — говорится в документе.

Проанализировав публикации в научных изданиях и отчеты о клинических исследованиях, комиссия пришла в выводу, что принципы гомеопатии противоречат известным законам природы, а доказательства ее эффективности отсутствуют.

Также РАН считает, что гомеопатия не только неэффективна, но и вредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность.

Авторы доклада также сформулировали рекомендации Министерству здравоохранения, Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, а также врачам, СМИ и потенциальным пациентам гомеопатов.

Председатель Общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова считает: «Говорить тысячам пациентов о том, что гомеопатии не существует, — преждевременное решение». Эксперт добавляет, что этот вопрос можно было бы обсудить на слушаниях в Общественном совете при Минздраве. К участию в дискуссии Аксенова предложила пригласить как самих медиков, так и академиков РАН.