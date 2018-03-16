Впервые за 30 лет в России хотят возобновить производство опийного мака

В целях импортозамещения компонентов для обезболивающего в России планируют отменить введенный в 1987 году запрет на производство опийного мака.

Как пишут «Известия», поправки планируется внести в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». По данным представителей инициатора законопроекта – Минпромторга РФ – решение уже согласовано с Минэкономразвития, Минздравом, Минсельхозом, МИДом, Минфином, МВД, ФСБ и Росгвардией. По словам авторов документа, снятие запрета позволит запустить в стране полный цикл производства обезболивающих. Сегодня сырье для препаратов, необходимых в том числе онкобольным, закупают за рубежом.

В Минпромторге уточнили, что легализации в России культивирования конопли для производства использующегося в обезболивающих средствах каннабиса, как это практикуется за рубежом, не планируется. Однако в Министерстве сельского хозяйства РФ полагают возможным также разрешение выращивания мака для пищевой промышленности. Вопрос о возвращении на поля масличного мака поднимался несколько лет назад, однако принципиальных решений до сих пор не принято.

Фото: pixabay.com