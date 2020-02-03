В страны ЕАЭС и СНГ переданы российские средства диагностики нового коронавируса

Страны-члены Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств получили от Роспотребнадзора средства лабораторной диагностики коронавируса 2019-nCoV. Средства диагностики были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». А новый коронавирус 2019-nCoV Правительство России внесло в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на tvbrics.com

Российские тест-системы переданы в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Ожидается поставка в Киргизскую Республику и Республику Таджикистан.

В России первых зараженных выявили 31 января, один из них в Забайкальском крае, другой - в Тюменской области. Оба - граждане Китая. На фоне распространения коронавируса власти страны распорядились приостановить железнодорожное пассажирское сообщение с КНР. Перестал ходить поезд № 3/4 «Пекин — Москва» формирования «Китайских железных дорог», поезд № 320/20-19/319 «Чита — Забайкальск — Пекин», а также беспересадочные вагоны «Москва — Пекин» в нескольких поездах. Ограничения действуют до особого указания.

Президент России Владимир Путин также поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая Воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин. Минобороны объявило о создании авиационной группировки из пяти самолетов, которая займется вывозом россиян из Китая. На борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии со средствами диагностики и медицинскими препаратами.

А китайские власти на время вспышки освобождают от пошлин импортные товары, пожертвованные на борьбу с коронавирусом. Речь идет о защитных медицинских масках, средствах дезинфекции, машинах скорой помощи и других товарах.

Напомним, что ВОЗ признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Накануне первая смерть была зарегистрирована за пределами Китая: на Филиппинах умер 44-летний китаец, приехавший туда из Уханя, где началась эпидемия. При первых признаках плохого самочувствия мужчина был доставлен в больницу в Маниле, и во время госпитализации у него развилась пневмония, сообщают медики.

Местные СМИ со ссылкой на источники в сфере здравоохранения пишут, что состояние пациента было стабильным и резко ухудшилось в течение 24 часов, после чего он скончался. Он прилетел на Филиппины через Гонконг вместе с 38-летней спутницей, у которой также выявлен коронавирус, сообщает филиппинское министерство здравоохранения.

Сейчас ведутся поиски пассажиров того же рейса, на котором прилетела китайская пара, а также всех тех, с кем пара вступала в контакт - персонал отеля, таксисты и прочие. Все они будут помещены в карантин. Смерть китайца была зарегистрирована вскоре после того, как Филиппины объявили о запрете на въезд для всех, прибывающих из Китая.

Авиасообщение с Китаем ограничивают многие страны и авиакомпании. США запретили въезд для недавно посетивших Китай иностранцев.

Напомним, по данным на 3 февраля, в мире зарегистрировано 17 205 тысяч человек, инфицированных новым типом коронавируса, 361 заболевший погиб.

Фото zab.ru