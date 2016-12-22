В Иркутске число погибших от «Боярышника» увеличилось до 71 человека

Число погибших от «Боярышника» возросло до 71 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Иркутской области Татьяну Шкурскую.

«По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала она.

Некоторое время назад сообщалось о 63 погибших.

Президент России Владимир Путин в своем комментарии по поводу массового отравления «Боярышником» в Иркутске, заявив, что «люди десятками мрут как мухи». Он также отметил, что необходимо принимать меры в сфере акцизов на алкоголь в связи со случившимся в Иркутской области.



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