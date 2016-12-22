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В Иркутске число погибших от «Боярышника» увеличилось до 71 человека

Главная Происшествия
Москва
09:42 22 Декабря 2016
отравление, иркутск, погибшие, алкоголь, заявление, путин
Автор: Sibnovosti.ru
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Число погибших от «Боярышника» возросло до 71 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Иркутской области Татьяну Шкурскую.

«По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала она.

Некоторое время назад сообщалось о 63 погибших.

Президент России Владимир Путин в своем комментарии по поводу массового отравления «Боярышником» в Иркутске, заявив, что «люди десятками мрут как мухи». Он также отметил, что необходимо принимать меры в сфере акцизов на алкоголь в связи со случившимся в Иркутской области.

Фото © Fotolia/ spotmatikphoto

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