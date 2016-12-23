Водитель за гонки по аэропорту Казани получил 15 суток ареста

Водителю легкового автомобиля, устроившего по зданию аэропорта гонки, назначено. Лаишевский районный суд Татарстана присудил нарушителю 15 суток ареста.

Как уточняет агентство «Интерфакс», мужчина находился в наркотическом опьянении.

«Вчера поздно вечером судом избрана мера наказания — 15 суток административного ареста», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в пятницу, 23 декабря.

Как уточнил собеседник агентства, на нарушителя составили двадцать протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Представители ведомства заявили, что у задержанного обнаружили марихуану массой 3,9 грамма.

ЧП произошел 21 декабря, в среду, примерно после десяти часов вечера. Водитель автомобиля ВАЗ-2115, преследуемый сотрудниками правоохранительных органов с улицы Ершова в Казани проехал по помещениям терминала аэропорта. За рулем автомобиля мужчина повредил имущество порта.

Как уточняют правоохранители, 40-летний житель города Набережные Челны, в момент задержания он был под воздействием наркотиков, выехал на привокзальную площадь из здания аэропорта, разбил стеклянную стену терминала, где его задержали сотрудники полиции.

Сообщается, что при попытках остановить машину и задержать злоумышленника несколько правоохранителей получили травмы. По предварительной информации, ущерб, нанесенный аэропорту, равен более 6 млн рублей.



Фото © Reuters / Maxim Shemetov



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