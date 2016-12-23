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Водитель за гонки по аэропорту Казани получил 15 суток ареста

Главная Происшествия
Москва
11:09 23 Декабря 2016
ущерб, аэропорт, казань, наркотики, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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Водителю легкового автомобиля, устроившего по зданию аэропорта гонки, назначено. Лаишевский районный суд Татарстана присудил нарушителю 15 суток ареста.

Как уточняет агентство «Интерфакс», мужчина находился в наркотическом опьянении.

«Вчера поздно вечером судом избрана мера наказания — 15 суток административного ареста», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в пятницу, 23 декабря.

Как уточнил собеседник агентства, на нарушителя составили двадцать протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Представители ведомства заявили, что у задержанного обнаружили марихуану массой 3,9 грамма.

ЧП произошел 21 декабря, в среду, примерно после десяти часов вечера. Водитель автомобиля ВАЗ-2115, преследуемый сотрудниками правоохранительных органов с улицы Ершова в Казани проехал по помещениям терминала аэропорта. За рулем автомобиля мужчина повредил имущество порта.

Как уточняют правоохранители, 40-летний житель города Набережные Челны, в момент задержания он был под воздействием наркотиков, выехал на привокзальную площадь из здания аэропорта, разбил стеклянную стену терминала, где его задержали сотрудники полиции.

Сообщается, что при попытках остановить машину и задержать злоумышленника несколько правоохранителей получили травмы. По предварительной информации, ущерб, нанесенный аэропорту, равен более 6 млн рублей.

Фото © Reuters / Maxim Shemetov

Видео из youtube.com — пользователь Нафис Хайрутдинов 

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